Европейские индексы - 22-02-18

МОСКВА, 23 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 12461.91 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.13% и составил 5309.23 пункта, британский FTSE снизился на 0.40% и составил 7252.39 пункта, российский MICEX вырос на 0.71% и составил 2336.82 пункта, а RTSI вырос на 1.03% и составил 1299.04 пункта.