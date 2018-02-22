Известен стартовый состав «Арсенала»: Лига Европы

Стал известен стартовый состав лондонского «Арсенала» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с шведским клубом «Эстерсунд».

Как передает «Арменпресс», в основной состав «Арсенала»вошли: Давид Оспина, Эктор Бельерин, Калум Чэмберс, Роб Холдинг, Сеад Колашинац, Мохамед Эльнени, Энзли Мейтленд-Найлз, Алекс Ивоби, Генрих Мхитарян, Джек Уилшир, Дэнни Уэлбек.

Матч «Арсенал» - «Эстерсунд» начнется в 00:05 по ереванскому времени. Первая встреча команд в Швеции завершилась победой команды Арсена Венгера со счетом 3:0, а полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян стал автором двух голевых передач.