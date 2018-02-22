Парламент Нидерландов принял две резолюции о Геноциде армян

Парламент Нидерландов абсолютным большинством голосов принял две резолюции о Геноциде армян. Автором резолюций является депутат Джоэл Фордевинд из коалиционной правящей партии «Христианский союз». В беседе с Арменпресс об этом сказал председатель Федерации армянских организаций Нидерландов Мато Ахвердян.

По его словам, за принятие резолюции проголосовали почти все фракции, за исключением одной небольшой фракции, три члена которой являются турками. За принятие резолюций проголосовало 142 депутата.

Согласно одной из двух резолюций, еще раз подтверждается признание Нидерландами в 2004 году Геноцида армян, а согласно второй резолюции, министр иностранных дел Нидерландов должен посещать 24 апреля Армению и воздавать дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд каждые пять лет.