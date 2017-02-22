Предстоящие на 23 февраля мероприятия
21:13, Февраль 22, 2018
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- 10:17 СМИ: террористы из ИГ вывезли не менее $400 млн из Ирака и Сирии после поражения
- 09:56 США пригрозили Асаду применением силы
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- 09:32 Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с Днем защитника Отечества
- 09:22 В одном из зданий в Гюмри произошло обрушение: эвакуировано 11 жильцов
- 09:02 Европейские индексы - 22-02-18
- 09:00 Американские индексы - 22-02-18
- 08:59 Цены на цветные металлы - 22-02-18
- 08:56 Цены на драгоценные металлы выросли - 22-02-18
- 08:55 Цены на нефть выросли - 22-02-18
- 01:56 «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы: Генрих Мхитарян играл в течение всего матча
- 22.02-23:00 Известен стартовый состав «Арсенала»: Лига Европы
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- 22.02-21:25 Биографии видных армянских деятелей Украины исследуются специалистами
- 22.02-21:13 Предстоящие на 23 февраля мероприятия
- 22.02-21:01 Карен Каграманян назначен заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения
- 22.02-20:58 Из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 9
- 22.02-20:50 Президент Армении - человек безупречного литературного вкуса: Ниал Фергюсон
- 22.02-20:20 Голландские армяне не сомневаются в принятии парламентом Нидерландов двух резолюций о Геноциде армян
- 22.02-20:17 От имени президента Армении дан официальный ужин в честь президента Ливана
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- 22.02-19:05 Премьер-министр Армении принял министра иностранных дел Республики Мадагаскар
- 22.02-18:43 Невзоров ответил на азербайджанский вой в связи с его заявлением
- 22.02-18:29 Баку не стыдиться даже искажать принципиальный подход ЕС: глава МИД Армении спецпредставителю ЕС
- 22.02-18:25 Парламент Армении обсудит проект заявления НС “Об осуждении преступлений Азербайджана в отношении армян”
- 22.02-18:19 РПА и АРФД выдвинули пять кандидатов в члены Высшего судебного совета
- 22.02-17:51 СМИ: полиция проводит в Брюсселе крупную спецоперацию против вооруженных преступников
- 22.02-17:46 Выход фильма "Мир Юрского периода 3" запланирован на 11 июня 2021 года
- 22.02-17:41 Президент Армении посетил научно-исследовательский центр воздушной робототехники Национального политехнического университета Армении
- 22.02-17:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-02-18
- 22.02-17:38 Азиатские индексы - 22-02-18
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