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Карен Каграманян назначен заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения


По решению премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Карен Каграманян назначен заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

На заседании правительства 22 февраля Карен Каграманян был освобожден от должности руководителя аппарата министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов.




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