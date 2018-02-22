По решению премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Карен Каграманян назначен заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

На заседании правительства 22 февраля Карен Каграманян был освобожден от должности руководителя аппарата министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов.