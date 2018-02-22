Президент Армении - человек безупречного литературного вкуса: Ниал Фергюсон

Известный британский историк, писатель Ниал Фергюсон узнал, что президент Армении Серж Саргсян в связи с Днём дарения книг подарил главам армянских издательств его книгу. Как сообщает Арменпресс, Фергюсон сделал запись об этом в Твиттере.

«Президент Армении - человек безупречного литературного вкуса», - написал Фергюсон.

Президент Серж Саргсян в связи с Днём дарения книг посетил 19 февраля книжный магазин «Букинист», где встретился с руководителями ряда республиканских издательств Мкртичем Карапетяном (изд-во «Эдит Принт»), Сократом Мкртчяном (изд-во «Зангак»), Арменом Мартиросяном (изд-во «Антарес») и директором компании «Букинист» Хачиком Варданяном. В соответствии с велением праздничной традиции участники встречи подарили друг другу книги. Президент подарил книгу известного британского историка, писателя Ниала Фергюсона «Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира», которая представляет последние 600 лет мировой истории.