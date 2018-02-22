Голландские армяне не сомневаются в принятии парламентом Нидерландов двух резолюций о Геноциде армян. В беседе с Арменпресс президент Федерации армянских организаций Нидерландов Мато Ахвердян отметил, что в ходе обсуждений в парламенте почти все фракции выразили свое позитивное мнение по поводу резолюций и выразили готовность голосовать за их принятие.

«За исключением одной небольшой фракции, три члена которой являются турками, все остальные фракции выразились положительно в вопросе принятия резолюций. Дискуссии начались в начале заседания Комитета по иностранным делам парламента с участием министра иностранных дел страны. Затем на пленарном заседании, которое началось в 15 часов по местному времени, фракции заявили, что парламент Нидерландов полностью признает Геноцид армян, и каждые пять лет правительство страны отдавало дань памяти жертвам геноцида в Цицернакаберде. В ходе обсуждений депутаты говорили очень откровенно о геноциде», - сказал Ахвердян.

Ожидается, что голосование за резолюции состоится вечером 22 февраля. «Ожидается, что будет парламентское заявление. Нет никаких сомнений в том, что эти две резолюции будут приняты», - сказал президент Федерации армянских организаций Голландии.