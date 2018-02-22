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От имени президента Армении дан официальный ужин в честь президента Ливана


От имени президента Армении Сержа Саргсяна 22 февраля в честь находящегося в Ереване с  официальным визитом президента Ливана Мишеля Ауна дан официальный ужин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президенты Серж Саргсян и Мишель Аун подняли тосты, коснувшись межгосударственных отношений Армения-Ливан, для которых, по словам президентов, характерны особая теплота и дружеский дух. 

Серж Саргсян и Мишель Аун также поговорили об общей истории двух народов, о трудностях, которые были совместно преодолены, и о духовно-культурном сходстве.  




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