Миссия БДИПЧ/ОБСЕ встретилась с представителями гражданского общества Азербайджана: обсуждены проблемы с правами человека

Миссия по изучению потребностей БДИПЧ/ОБСЕ встретилась с представителями гражданского общества Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, миссия находится с визитом в Баку 21-22 февраля для ознакомления с предвыборной ситуацией и возможного мониторинга наблюдателями внеочередных президентских выборов 11 апреля.

Как сообщил участник встречи, бывший член ЦИК Азербайджана Акиф Гурбанов, в ходе встречи в центре внимания была предвыборная ситуация, избирательное законодательство, положение институтов гражданского общества.

На взгляд Гурбанова, в БДИПЧ/ОБСЕ хорошо осведомлены о предвыборной ситуации и ситуации после президентских выборов 2013 года и парламентских выборов 2015 года.

B ходе встречи речь шла в целом о состоянии гражданского общества, давления на СМИ, нарушения принципа разделения властей, о работе избирательных комиссий.

По словам Гурбанова, миссия по итогам визита в течение двух недель подготовит отчет, на основе которого БДИПЧ примет решение проводить мониторинг выборов или нет.

"У меня сложилось впечатление, что члены миссии достаточно осведомлены о ситуации в стране. На вопросы, которые они хотели прояснить, мы дали необходимые ответы", - сказал Гурбанов.

Делегацию возглавляет глава Департамента выборов БДИПЧ Александр Шлик.