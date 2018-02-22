Премьер-министр Армении принял министра иностранных дел Республики Мадагаскар

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 21 февраля принял министра иностранных дел Республики Мадагаскар Анри Рабари-Ндзазу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр с удовлетворением отметил, что двусторонний политический диалог активирован в рамках различных международных платформ, особенно в Международной организации Франкофонии, и необходимо работать над расширением этой позитивной тенденции в торгово-экономической сфере.

В этом контексте Карен Карапетян подчеркнул важность участия бизнесменов Мадагаскара в бизнес-форуме, организованном в рамках саммита Международной организации Франкофонии, который пройдет в Ереване 11-12 октября.

Премьер-министр отметил, что в нашей стране сложилась достаточно благоприятная экономическая ситуация для инвестиционных проектов, и есть хорошие возможности не только для въезда в Армению, но и для третьих рынков и ведения бизнеса.

Министр иностранных дел Мадагаскара поблагодарил за теплый прием и отметил, что впечатлен визитом в первую христианскую страну. По его словам, Мадагаскар приветствует и способствует тому, что в Армении пройдет саммит Международной организации Франкофонии.

Министр отметил, что в рамках своего визита в Армению в октябре президент Мадагаскара также обсудит возможности развития двусторонних экономических связей. Он также предложил рассмотреть свою страну как платформу для выхода на африканский рынок.

Премьер-министр приветствовал первый визит делегации Мадагаскара в Армению и выразил готовность активно работать в целях развития сотрудничества между двумя странами.