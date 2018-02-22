Баку не стыдиться даже искажать принципиальный подход ЕС: глава МИД Армении спецпредставителю ЕС

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 22 февраля принял спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа стал Тойво Клаара.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, министр Налбандян отметил, что провел в Брюсселе насыщенную встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, а также подчеркнул важность продолжения активного диалога с ЕС.

Собеседники коснулись вопросов, связанных с отношениями Армения-ЕС, обменялись мнениями относительно процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Спецпредставитель ЕС проинформировал министра иностранных дел Армении о последних встречах в Баку. Эдвард Налбандян проинформировал собеседника о совместных усилиях Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта.

Министр иностранных дел Армении заявил, что на состоявшейся по инициативе сопредседателей в Кракове в январе встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута принципиальная договоренность о реализации расширения возможностей по мониторингу Офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

«Армения и сопредседатели выступили с почти идентичными заявлениями, отражающими это соглашение, в то время как Азербайджан не упомянул об этом ни после встречи, ни по сей день. Когда сопредседатели посетили регион несколько дней назад, Азербайджан вновь отказался соблюдать это соглашение о расширении», - подчеркнул Эдвард Налбандян.

Министр отметил, что сопредседатели в очередной раз подчеркнули необходимость выполнения обязательств, принятых на встрече на высшем уровне, в заявлении, распространенном после недавнего регионального визита. Министр иностранных дел Армении высоко оценил безусловную поддержку ЕС позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Бакинская одержимость представлять желаемое за реальность дошла до того, что даже не стыдиться искажать данный принципиальный подход ЕС», - сказал министр Налбандян.

Тойво Клаар подтвердил поддержку со стороны Европейского союза усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.