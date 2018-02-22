Время в Ереване: 11:07:36,   23 Февраль

РПА и АРФД выдвинули пять кандидатов в члены Высшего судебного совета


Республиканская партия Армении (РПА) и Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» выдвинули пять кандидатов в первый состав Высшего судебного совета, который избирается Национальным Собранием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, кандидатами РПА и АРФД являются:

1) Гагик Арутюнян,

2) Геворг Даниелян,

3) Липарит Меликджанян,

4) Айк Ованнисян,

5) Сергей Мегрян.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации