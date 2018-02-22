РПА и АРФД выдвинули пять кандидатов в члены Высшего судебного совета

Республиканская партия Армении (РПА) и Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» выдвинули пять кандидатов в первый состав Высшего судебного совета, который избирается Национальным Собранием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, кандидатами РПА и АРФД являются:

1) Гагик Арутюнян,

2) Геворг Даниелян,

3) Липарит Меликджанян,

4) Айк Ованнисян,

5) Сергей Мегрян.