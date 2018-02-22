СМИ: полиция проводит в Брюсселе крупную спецоперацию против вооруженных преступников

Полиция Брюсселя начала крупную спецоперацию в коммуне Форе (юг столицы), где, предположительно, скрывается группа вооруженных преступников. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил телеканал RTBF.

Установлен обширный периметр безопасности, жителям близлежащих домов рекомендовано не выходить на улицу.

Очевидцы сообщают, что в зоне операции также находятся военные.

"Полиция проводит операцию в коммуне Форе. Просим жителей оставаться в своих домах и не распространять в сети снимки с места происшествия", - сообщила в своем Twitter федеральная полиция.

В свою очередь бургомистр коммуны Форе Жан-Марк Гиссельс сообщил, что полиция блокировала "одного или несколько вооруженных подозреваемых".

Пока нет информации, ведут ли силовики охоту на подозреваемых в терроризме или на уголовников.





