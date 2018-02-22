Президент Армении посетил научно-исследовательский центр воздушной робототехники Национального политехнического университета Армении

Президент Армении Серж Саргсян по случаю старта деятельности научно-исследовательского центра воздушной робототехники Национального политехнического университета Армении 22 февраля посетил политехнический университет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян в сопровождении министров образования и науки, транспорта, связи и информационных технологий, заместителя министра обороны и ректора университета совершил экскурсию по научно-исследовательскому центру, носящему имя иностранного члена Национальной академии наук Армении, члена-корреспондента Российской академии наук, выдающегося ученого Арика Меликяна. Деятельностью центра в вузе закладываются основы для проведения исследовательских и проектно-конструкторских работ в сфере беспилотников, подготовки высококвалифицированных кадров в этой области.

Центр призван улучшить качество организации инженерного образования, способствовать внедрению и развитию в вузе перспективных и направленных на укрепление обороноспособности страны специальностей, а также содействовать реализации современных учебно-исследовательских программ студентов различных вузов и молодых ученых.

Президенту Армении было доложено, что научно-исследовательский центр воздушной робототехники оснащен соответствующими системами всемирно известной ведущей английской компании «Викон».

Подобный центр, по словам ответственных лиц, действует в Университете штата Иллинойс, которым руководит армянский профессор Наира Овакимян.

Создание центра в Ереване стало возможным при содействии президента Армении благодаря финансовой поддержке военно-патриотического фонда «Айреник» и софинансированию политехнического университета.