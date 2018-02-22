Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-02-18

ЕРЕВАН, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 февраля, курс доллара США вырос на 0.11 драмa и составил 480.57 драм. Курс евро сократился на 1.69 драмa и составил 590.67 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 8.47 драм. Курс британского фунта сократился на 3.50 драмa и составил 667.37 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 139.73 драмa и составила 20557.13 драм. Цена серебра сократилась на 2.03 драмa и составила 253.93 драм. Цена платины сократилась на 27.37 драмa и составила 15419.78 драм.