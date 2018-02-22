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Американский рэпер поднялся в стратосферу и включил музыку


Американский рэпер Престон Ошита, выступающий под псевдонимом Towkio, поднялся в стратосферу, чтобы оттуда выпустить свой дебютный альбом WWW. На 30-километровую высоту его доставила специальная капсула, прикрепленная к наполненному гелием шару. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Pitchfork.

К аппарату прикрепили несколько динамиков, чтобы артист, поднявшись в стратосферу, смог воспроизвести треки из альбома.

Фотографии и видеозаписи о своем полете музыкант опубликовал в Instagram. «Мы сделали это! Словами не описать то, как я себя чувствую», — прокомментировал он один из постов.

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