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Курдские отряды YPG передали под контроль армии Сирии ряд районов Алеппо


Курдские отряды самообороны (YPG) передали под контроль сирийской правительственной армии ряд районов в Алеппо. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В частности, курдские формирования передали армии ранее контролируемые ими районы аль-Халяк, Баидин, аш-Шафиф и Шейх Хидр. Ожидается, что в ближайшее время курды передадут под контроль армии районы Шейх Максуд и Ашрафия в Алеппо.

После передачи контроля армии на данных территориях возобновят свою работу государственные институты под сирийским флагом.

 

 




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