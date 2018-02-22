Курдские отряды YPG передали под контроль армии Сирии ряд районов Алеппо

Курдские отряды самообороны (YPG) передали под контроль сирийской правительственной армии ряд районов в Алеппо. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В частности, курдские формирования передали армии ранее контролируемые ими районы аль-Халяк, Баидин, аш-Шафиф и Шейх Хидр. Ожидается, что в ближайшее время курды передадут под контроль армии районы Шейх Максуд и Ашрафия в Алеппо.

После передачи контроля армии на данных территориях возобновят свою работу государственные институты под сирийским флагом.