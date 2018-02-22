Тимошенко обошла бы Порошенко на ближайших выборах, показал опрос

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко смогла бы победить главу государства Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oчередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года. Тимошенко и Порошенко на протяжении длительного времени возглавляют президентские рейтинги.

"Моделирование второго тура президентских выборов в паре Тимошенко и Порошенко дало следующие результаты: за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 30% тех, кто заявил, что примет участие в основных выборах. Главу государства готовы поддержать в этом случае 23%", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте социологической группы.

Согласно данным опроса, лидером президентского рейтинга в первом туре является Тимошенко, за нее проголосовали бы 18,7% респондентов. Действующего президента Порошенко готовы поддержать 15,6%. На третьем месте в президентской гонке, согласно опросу, — сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, за него проголосовали бы 11,7% украинцев.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Погрешность составляет не более 0,6%.