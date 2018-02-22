По основным макроэкономическим показателям Армении зафиксирован двузначный, а по некоторым показателям и трехзначный рост

Двузначный, а по некоторым показателям и трехзначный рост был зафиксирован в Армении в январе 2018 года по сравнению с январем 2016 года по основным макроэкономическим показателям, сообщает Арменпресс.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян опубликовал на странице в Фейсбуке инфографику, согласно которой темпы роста экономической активности в январе 2018 года увеличились на 17,6% по сравнению с январем 2016 года.

Темп роста внутреннего товарооборота в январе 2018 года составил 27,9%, в том числе в розничной торговле - 7,8%. Темпы роста объемов строительства в январе 2018 года увеличились на 13,3% по сравнению с январем 2016 года, динамика темпов роста промышленного производства составила 26%.

Динамика темпов роста товарооборота и объемов импорта зафиксировала трехзначную цифру - 111% и 120% соответственно, то есть она увеличилась более чем в два раза. Динамика темпов роста экспорта составила 97%.

Только динамика темпов роста объемов сельского хозяйства снизилась на 0,2%.