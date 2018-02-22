Компьютерную технологию, которая позволит людям "общаться" со своими покойными родственниками и знакомыми, разрабатывают программисты из Швеции. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает шведская газета Dagen.

Идея создания искусственного интеллекта, который бы воспроизводил сознание конкретного человека и позволял продолжать "общение" с умершими через цифровые копии ранее появилась в научно-фантастическом сериале "Черное зеркало" (Black Mirror).

"Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон, - рассказала изданию Шарлотта Руниус, руководитель сети стокгольмских похоронных бюро "Феникс". - Это подтолкнуло нас к мысли разработать то, что мы называем "электронной копией человека" - робота, который будет говорить голосом, похожим на голос покойного".





