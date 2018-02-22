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СМИ: в Ираке уничтожен заместитель главаря ИГ


Заместитель главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Абдель Рахман ат-Тамими аль-Атаби аль-Джазрави уничтожен в Ираке. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в разведслужбах Ирака.

По информации телеканала, заместитель лидера ИГ был убит в результате авиаудара. Местонахождение уничтоженного боевика не уточняется.

12 февраля телеканал Sky News Arabia сообщил, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади находится при смерти в одном из полевых госпиталей экстремистов на северо-востоке Сирии.


 




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