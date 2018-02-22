На ближайших заседаниях парламент Армении обсудит вопрос о выборах членов Высшего судебного совета

В ходе предстоящего 4-дневного заседания Национальное Собрание Армении обсудит вопрос о выборах членов Высшего судебного совета. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам председатель Конституционного суда Армении Гагик Арутюнян, который сам является одним из кандидатов.

«Высший судебный совет - это уникальный и новый институт со своей ролью, и я согласился пойти и работать в этом институт, исходя из той роли, которую он имеет», - сказал Арутюнян.

По его словам, Высший судебный совет должен внести существенные изменения, обеспечивая социальную, институциональную и материальную независимость судей.

Правящая коалиция выдвинула кандидатуры Гагика Арутюняна, советника председателя СК Геворга Даниеляна, начальника кафедры гражданской судебной процедуры ЕГУ Сергея Мегряна, преподавателя ЕГУ Липарита Меликджаняна и преподавателя Школы адвокатов Айка Ованнисяна.

Другие фракции могут также выдвигать своих кандидатов, но на каждую должность будет избран один кандидат.