NASA разрабатывает новый скафандр

Специалисты NASA разрабатывают новую модель космического скафандра, снабженную системой удаления отходов жизнедеятельности. Как сообщил интернет-портал Space.com, подобная система использовалась в скафандрах для пилотируемых экспедиций на Луну в рамках программы "Аполлон".

Новый скафандр, получивший название "Костюм для обеспечения жизнедеятельности экипажа Orion", может быть использован во время полетов к Луне на новом американском космическом корабле Orion. Он проектируется таким образом, чтобы экипаж даже в случае разгерметизации кабины корабля мог продолжать работу в скафандрах на протяжении шести суток, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это - очень продолжительный период времени, - заявила в интервью руководитель программы разработки внутренних систем скафандра Кирстин Джонсон. - Находиться в скафандре в течение этого срока, когда рядом находятся отходы жизнедеятельности, совсем не просто".