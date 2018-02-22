Более 50 человек погибли от пожаров во время китайского Нового года

Более 50 человек погибли в результате пожаров в период празднования Нового года по лунному календарю. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство общественной безопасности Китая.

"Чуньцзе" (праздник Весны, Новый год по лунному календарю) наступил в Китае в ночь на 16 февраля. Новогодние празднества закончатся после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе), на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Официальные новогодние каникулы в Китае завершились 22 февраля.

Сообщается, что всего с 15 по 22 февраля на территории Китая произошли более 12 тысяч пожаров, в которых 51 человек погиб, еще девять пострадали. Впрочем, отмечается, что количество пожаров сократилось на 12,8% по сравнению с прошлым годом.