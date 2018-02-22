Премьер-министр Армении провел рабочий обед с президентом Ливана

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 22 февраля провел рабочий обед с президентом Ливана Мишелем Ауном, который находится в Ереване с официальным визитом в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, стороны высоко оценили существующий уровень отношений между двумя дружественными странами и придали большое значение дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Премьер-министр Карапетян представил экономическое состояние Армении, отметив, что в последнее время зафиксированы позитивные тенденции роста во всех сферах экономики.

Обе стороны подчеркнули важность углубления экономических связей между двумя государствами. В частности, они назвали перспективными для взаимного партнерства банковское дело, сельское хозяйство, туризм и ряд других областей.