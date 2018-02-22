Бако Саакян подписал указ о посмертном награждении

22 февраля Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Григор Егоян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги".

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 февраля, около 09:40 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Григор Карапетович Егоян, 1998 г.р.. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.