Проправительственные сирийские войска прибыли на границу региона Африн
Проправительственные сирийские войска прибыли на границу региона Африн на севере Сирии для защиты территориальной целостности республики.
Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил в четверг представитель курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) Нури Махмуд.
"[Вооруженные] формирования, подконтрольные сирийской армии, прибыли в Африн, но не в том количестве, чтобы противостоять турецкой оккупации. Сирийская армия должна исполнить свой долг. <...> Она должна защитить границы республики", - приводит Reuters слова Махмуда, передает Арменпресс.
Ранее в четверг вице-премьер Турции Бекир Боздаг выступил с утверждением, что курдские формирования в Африне проводили консультации с Дамаском о вводе в регион правительственных войск, но не смогли достичь соглашения.
Во вторник агентство SANA сообщило, что воюющие на стороне сирийской армии "народные дружины" начали прибывать в Африн из Алеппо.