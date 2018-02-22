Проправительственные сирийские войска прибыли на границу региона Африн на севере Сирии для защиты территориальной целостности республики.

Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил в четверг представитель курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) Нури Махмуд.

"[Вооруженные] формирования, подконтрольные сирийской армии, прибыли в Африн, но не в том количестве, чтобы противостоять турецкой оккупации. Сирийская армия должна исполнить свой долг. <...> Она должна защитить границы республики", - приводит Reuters слова Махмуда, передает Арменпресс.

Ранее в четверг вице-премьер Турции Бекир Боздаг выступил с утверждением, что курдские формирования в Африне проводили консультации с Дамаском о вводе в регион правительственных войск, но не смогли достичь соглашения.

Во вторник агентство SANA сообщило, что воюющие на стороне сирийской армии "народные дружины" начали прибывать в Африн из Алеппо.





