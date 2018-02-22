Проблем с приобретением обычных обезболивающих не будет: представитель Минздрава

Инициатива Минздрава Армении о продаже лекарств только по рецептам вовсе не направлена на усложнение жизни обывателей.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления политики оказания медпомощи Минздрава Армении Давид Мелик-Нубарян.

«В списке будут представлены обычные анальгетики, которые можно будет свободно приобрести, однако те препараты, в составе которых есть специфические средства, и которые могут быть использованы с иными целями, будут выдаваться по рецептам. Я глубоко убежден, что проблем с приобретением обычных анальгетиков не будет»,- сказал он.

С 1-го марта по рецептам будут отпускаться антибиотики, гормональные препараты, средства, содержащие кодеин; с 1-го июля – все инъекционные препараты, а с октября – все препараты, зарегистрированные в Армении как отпускаемые по рецептам. Списки опубликованы на сайте Минздрава Армении. Решением правительства, меняются формы рецептурных бланков, форма прописания препарата, порядок отпуска лекарств.