Радиоведущая родила в прямом эфире

Американской радиоведущей Кэссиди Проктор сделали кесарево сечение в прямом эфире утреннего шоу Spencer's Neighborhood, транслируемого на радиостанции The Arch в городе Сент-Луис. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

Девушка рассказала журналистам, что решение транслировать рождение ребенка было спонтанным, так как схватки начались на две недели раньше запланированного срока. Проктор добавила, что роды в прямом эфире стали логичным продолжением ее ежедневной работы в шоу, поскольку девушка разделяет все аспекты жизни со слушателями.

Родители назвали ребенка Джеймсоном: это имя выбрали слушатели радиостанции в январе. «Двенадцать глупых имен и двенадцать имен, выбранных родителями, соревновались за первое место. Мы продолжали голосовать, пока не остановились на Джеймсоне», — рассказал режиссер программы Скотт Роди.