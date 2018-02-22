Согласно результатам опроса американской газеты USA Today, 94 процента женщин, работающих в голливудской киноиндустрии, назвали себя жертвами домогательств.

О принуждении к сексу рассказали 21 процент женщин. Еще 29 процентов опрошенных заявили, что мужчины демонстрировали им гениталии, 39 процентов женщин получали фотографии сексуального характера, хотя не просили об этом, передает Арменпресс.

Авторы исследования опросили 843 женщины, работающих в индустрии развлечений на разных постах. В нем участвовали, в частности продюсеры, актрисы, режиссеры, сценаристы и редакторы.

В соцсетях результаты опроса сочлишокирующими и пугающими. «К сожалению, в такой же ситуации находятся женщины других профессий», — отметила пользователь @Lilyspace.