Министр обороны Армении Виген Саргсян принял спецпредставителя ЕС

Министр обороны Армении Виген Саргсян принял 22-го февраля спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

Министр обороны Армении Виген Саргсян отметил важность сбалансированной позиции ЕС в вопросе карабахского урегулирования и политической поддержки сопредседателям МГ ОБСЕ, что четко закреплено в рамочном соглашении Армения-ЕС.

Т. Клаар в свою очередь заявил, что позиция ЕС по данному вопросу однозначна – конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем, на основе переговоров.

Представляя ситуацию на госгранице и на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и коснувшись озвученных недавно военно-политическим руководством Азербайджана милитаристских заявлений, министр обороны Армении Виген Саргсян сказал, что подобное поведение Азербайджана никак не способствует мирному урегулированию проблемы.

«Для подобных заявлений большой мудрости не требуется. С точностью до наоборот, отсутствие мудрости способствует пропаганде провокаций, имеющих необратимые последствия для собственного народа», – сказал глава Минобороны Армении.

Виген Саргсян и Тойво Клаар указали на важность надлежащей реакции международного сообщества на подобные заявления.