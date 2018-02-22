Германия выдворила десятки граждан Грузии

Из Германии депортировали 65 граждан Грузии, которым отказали в предоставлении убежища в странах Евросоюза, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Rustavi2 со ссылкой на генерального консула Грузии во Франкфурте Иосифа Чхиквишвили.

Депортация людей произошла в рамках реадмиссии. Ранее Германия, Исландия и Швеция выразили обеспокоенность ростом числа соискателей убежища из Грузии после введения Евросоюзом безвизового режима для грузинских граждан в марте 2017 года. С тех пор безвизом воспользовались 220 тысяч граждан страны.

"Шестьдесят пять граждан депортированы были не только из Германии, на этом рейсе были и из других стран, в том числе из Исландии", — сказал Чхиквишвили.





