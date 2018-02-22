Армения приветствует позицию Республики Ливан в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 22-го февраля сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Армения приветствует позицию Ливана в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Данная позиция подразумевает поддержку усилий и подходов сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а соответствующие подходы последних общеизвестны», – сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, Ливан выступает за исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта, на основе предложений сопредседателей МГ ОБСЕ.

При этом, как сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, визит президента Республики Ливан Мишеля Ауна в Армению позитивно отразится на дальнейшем развитии армяно-ливанских отношений.

«Армению с Ливаном связывают традиционно теплые, дружественные отношения, стороны обоюдно стремятся к их дальнейшему развитию и углублению», – сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

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