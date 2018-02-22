Honda вышла на первое место в мире по объему продаж самолетов бизнес-класса

Японский автомобильный концерн Honda Motor в 2017 году вышел на первое место в мире по объему продаж своих небольших самолетов HondaJet бизнес-класса. Как официально объявила в четверг компания, клиентам были переданы 43 такие машины. Это наивысший показатель в минувшем году в категории подобных самолетов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

HondaJet - семиместный реактивный самолет, над созданием которого компания работала с 1997 года. Его цена - $4,9 млн. Самолет, как отмечает в четверг информационное агентство Кyodo, рассчитан на корпоративное руководство и состоятельных частных лиц.

Миниатюрный самолет с двумя реактивными двигателями, способен лететь со скоростью более 770 км/ч и на высоте свыше 13 километров.

HondaJet производят на территории США. Такое решение было обусловлено расчетом японского автоконцерна на то, что именно в Соединенных Штатах новинка будет пользоваться наибольшей популярностью. Такие надежды оправдались - наибольшее число покупателей самолета оказалось в США, а также в странах Евросоюза.