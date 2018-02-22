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Фигуристки Медведева и Загитова поборются за золотой смартфон


Российская фигуристка, которая выиграет состязания в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане, получит смартфон Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первая в России модификация iPhone X в корпусе с покрытием из настоящего золота, достанется той из двух лидеров российской команды фигуристок, которой удастся получить золото Игр в Пхенчхане: Евгении Медведевой либо Алине Загитовой.

Стоимость серийной версии модели Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition 64 гб составляет 267 000 рублей.

 

 

 




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