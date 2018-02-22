Ливан поддерживает Армению в защите права ее народа на мир: президент Аун

Ливан стоит рядом с Арменией в защите естественных прав ее народа на мир, суверенитет, процветание. Как передает «Арменпресс», об этом заявил президент Ливана Мишель Аун 22-го февраля на совместном брифинге с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване. Он также поблагодарил президента Армении Сержа Саргсяна за поддержку Ливана в международных инстанциях.

По его словам, состоявшаяся встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, отражающей особые отношения двух народов. Ливан и Армения добились существенного прогресса в отношениях. Президент Ливана напомнил, что в его стране проживает значительная армянская община, и многие ее представители занимают ответственные посты. «Многие сопровождают меня в составе делегации», - напомнил президент Ливана Аун.

Как сообщалось ранее, по приглашению Президента Сержа Саргсяна 21 февраля с официальным визитом в Армению прибыл Президент Республики Ливан Мишель Аун.В рамках визита намечаются встречи Президента Республики Ливан с высшим руководством РА - с Президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.В резиденции Президента сегодня состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Ливан Мишеля Ауна, который прибыл в Республику Армения с официальным визитом. По окончании церемонии президенты Армении и Ливана провели встречу в узком составе.В Святом Первопрестольном Эчмиадзине Президент Мишель Аун встретится также с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, затем посетит Кафедральный собор и Сокровищницу.В резиденции Президента по завершении армяно-ливанских переговоров на высшем уровне президенты Серж Саргсян и Мишель Аун выступят с итоговыми заявлениями по результатам встречи.