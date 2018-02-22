Правительство Армении одобрило законопроект, представленный депутатом Галустом Саакяном

Правительство Армении с оговорками одобрило проект поправок в Уголовно-процессуальном кодексе Армении, представленный депутатом НС Армении Галустом Саакяном и другими депутатами, согласно которому следователи, принимая решение о приостановлении уголовного делопроизводства, должны предоставить копии решения обвиняемым, защите и другим сторонам в случаях, предусмотренных 4 и 5 пунктами части 1 статьи 31 УПК. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение принято на заседании Правительства 22 февраля. Проект решения представил министр юстиции Давид Арутюнян.

По его словам, цель этой меры заключается в предоставлении сторонам возможности обжалования соответствующего решения. «Идея позитивная, и в целом мы ее поддерживаем, однако для ее эффективной реализации представлен ряд предложений, без которых данный акт не будет служить своей цели», - сказал Арутюнян.

В частности, законопроект предусматривает, что следователь должен отправить копию решения о приостановлении делопроизводства, если обвиняемый тяжело болен или находится за пределами Армении, или в случае, если есть непреодолимое обстоятельство, препятствующее продолжению уголовного делопроизводства. Остается неясным, почему законопроект не затрагивает 3-й пункт части 1 той же статьи, согласно которому обвиняемый пользуется иммунитетом от уголовного преследования. Одновременно Правительство предлагает уточнить в законопроекте сроки отправки следователем копии решения, поскольку в документе используется термин «немедленно».