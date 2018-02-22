На показе Gucci модели вышли на подиум со своими головами в руках

На представленном в Милане показе Gucci модели выходили на подиум, неся в качестве аксессуара свои головы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Помимо голов, вместо клатчей также демонстрировались детеныши драконов и змеи.

Креативный директор Gucci, модельер Алессандро Микеле представил подиумное пространство в виде операционной палаты с хирургическим столом посередине. «Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», — заявил он.