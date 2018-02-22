«Круг дружбы» Франция-Арцах поздравляет Республику Арцах с Днем возрождения. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

«30 лет назад, 20 февраля, Совет народных депутатов, выражая волю арцахского народа, принял историческое решение, которое открыло новую страницу в истории Арцаха и стало важным этапом освободительного движения.

Арцахское движение было беспрецедентным, подлинно демократическим и мирным движением за гражданские и национальные права, экономическое равенство и культурную самобытность.

«Круг дружбы» напоминает, что 13 февраля 1988 года в Степанакерте десятки тысяч людей спонтанно сплотившись, скандировали: «Свобода», «Гласность», «Перестройка» и «Воссоединение с Арменией». Арцахское движение за неотъемлемое право народа Арцаха на жизнь, свободу и право распоряжаться своей судьбойвдохновило миллионы людей постсоветского пространства на борьбу за свою свободу.

«Круг дружбы» напоминает также, что Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, к которой незаконно был присоединен Нагорный Карабах, на демократические, мирные и законные демонстрации ответила погромами и убийствами проживающего в различных городах Азербайджана (Сумгаите, Кировабаде, Баку) мирного армянского населения, совершенными со всей средневековой жестокостью.

«Круг дружбы» отмечает, что расовая ненависть к армянам до сих пор остается государственной политикой, проводимой властями Азербайджана на самом высоком уровне, отрицая тем самым право народа Арцаха на существование.

«Круг дружбы» отдает дань памяти всем, кто пожертвовал жизнью ради того, чтобы Республика Арцах обрела свободу и построила демократическое государство. Он вновь подтверждает необходимость и необратимость безотлагательного признания международным сообществом полной независимости Арцаха. «Круг дружбы» считает, что реалии требуют возвращения Республики Арцах за стол переговоров, что очень важно для окончательного урегулирования конфликта и установления мира на Южном Кавказе».