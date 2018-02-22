Популярный британский музыкант Эд Ширан стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards в номинации "мировое признание", лучшей британской группой стали Gorillaz, в категории "лучший международный коллектив" победили американцы Foo Fighters, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте премии.

Британская певица Дуа Липа, чей первый альбом вышел в июне 2017 года, завоевала сразу две награды — она стала "лучшим новым исполнителем" в Британии и "лучшей британской исполнительницей". Лучшим исполнителем в Британии, по версии учредителей премии, был признан известный рэпер Stormzy. Его альбом Gang Signs & Prayer также стал лучшим в Британии. Американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар получил награду как лучший международный исполнитель, в номинации "лучшая международная исполнительница" победила новозеландская певица Lorde.

Brit Awards (The Brits) — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.