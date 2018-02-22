Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index, передает Арменпресс.

По итогам 21 февраля акции Amazon подорожали на один процент, до 1482,92 доллара, максимальная стоимость бумаг достигала 1503 доллара. Всего с начала 2018 года акции онлайн-ретейлера подорожали на 26,5 процентов.

Состояние Безоса возросло до 124 миллиардов долларов — он по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. На второй строчке — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов. На третьей позиции — американский инвестор Уоррен Баффет. Его состояние оценивается в 86,2 миллиарда долларов.