Австралийский город стал оранжевым после песчаной бури - видео

Двухсоткилометровый слой пыли пронесся по территории города Чарлвилл в штате Квинсленд на востоке Австралии, оставив на земле оранжевую пленку, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The Independent.

Для жителей города цвет бури оказался неожиданным, поэтому люди начали делиться этой картиной в соцсетях.

Власти сообщили, что климат в последнее время был сухим и жарким, что позволило сильным ветрам поднять в воздух грязь и пыль и пронести ее по всему городу.

Буря, которая проносилась со скорость почти 100 км/ч, снесла крыши некоторых домов и повалила деревья. Несущественные повреждения получили около 30 тысяч домов. В некоторых местах разорвало линии электропередач и повалило деревья, также повреждены дорожные знаки.



