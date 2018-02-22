Новая грузинская авиакомпания начнет летать весной

Новая грузинская авиакомпания MyWay Airlines начнет осуществлять чартерные рейсы из Тбилиси с конца марта — начала апреля в направлении России, Украины, Беларуси, Ирана и Израиля, как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал ОВГ.

MyWay Airlines основана китайской компанией Hualing Group. В ноябре прошлого года в страну из Китая были импортированы два самолета стоимостью более 43,4 миллиона долларов.

"Два Боинга-777 данной авиакомпании уже в Тбилиси. Третий ожидаем в начале июля, а четвертый к концу года, в декабре", — заявил коммерческий директор авиакомпании Игорь Апциаури.

По словам Апциаури, в дальнейшем будет рассмотрена возможность выполнения рейсов в направлении европейских стран и Объединенных Арабских Эмиратов. Также коммерческий директор MyWay Airlines отметил, что авиакомпания предложит пользователям привлекательные цены.

На данный момент в стране существует только один национальный авиаперевозчик Georgian Airways, которая изначально называлась Airzena.

Авиакомпания Airzena была создана в сентябре 1993 года. Изначально она выполняла чартерные рейсы в Объединённые Арабские Эмираты, Италию, Китай, Египет, Индию, Сирию, а также регулярные рейсы в Австрию.

В 1999 году Airzena стала национальным перевозчиком Грузии.

В августе 2004 года была переименована в Georgian Airways, однако название Airzena до сих пор широко употребляется в качестве короткого обозначения грузинских авиалиний.