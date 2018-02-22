МОК: борьба с допингом ежегодно обходится спортивному движению в $300 млн

Спортивное движение ежегодно тратит $300 млн на борьбу с допингом. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка $300 млн в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только со стороны МОК, но и со стороны всего спортивного движения", - сказал Адамс.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля