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МОК: борьба с допингом ежегодно обходится спортивному движению в $300 млн


Спортивное движение ежегодно тратит $300 млн на борьбу с допингом. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка $300 млн в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только со стороны МОК, но и со стороны всего спортивного движения", - сказал Адамс.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля

 




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