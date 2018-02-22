Гаро Пайлан направил запрос в МВД Турции по поводу выборов Константинопольского патриарха

Депутат Меджлиса Турции армянского происхождения Гаро Пайлан направил письменный запрос по поводу выборов Константинопольского патриарха ААЦ министру внутренних дел Турции Сулейману Сойлу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос».

Как пишет «Акос», Пайлан в своем запросе напомнил слова Эрдогана о том, что в очень короткий срок будут проведены работы, связанные с избранием патриарха. В связи с этим он задался вопросом: что же все-таки изменилось после заявления президента Турции, что власти страны препятствуют организации выборов? Кроме того, он хочет получить ответы и на следующие вопросы: на каком основании препятствуют избранию духовного лидера армянской общины, какое право имеет администрация Стамбула не принимать архиепископа Гарегина Бекчяна, избранного местоблюстителем по всем церковным правилам?