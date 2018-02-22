Благодаря государственной субсидии, земледельцы смогут покупать удобрения за 7000 драмов

В ходе сегодняшнего заседания правительства Армении был утвержден проект решения о предоставлении субсидий и грантов в рамках программы приобретения земледельцами удобрений по доступным ценам.

Как передает «Арменпресс», замминистра сельского хозяйства Арении Роберт Макарян отметил, что, в рамках субсидий, 285 млн драмов будет предоставлено ООО «Торговый дом «Донской Агрохимцентр» - для организации поставок в Армению фосфорных и калийных удобрений.

С целью содействия земледельцам при проведении сельхозработ, повышения доходов занимающихся сельским хозяйством фермеров и повышения привлекательности сельского хозяйства предлагается в Армении земледельцам по доступным ценам предоставлять порядка 3000 тонн фосфорно-калийных удобрений.

В результате субсидирования фермеры мешок удобрений смогут приобрести за 7000 драмов. Программа эта работает с 2012 года.