Правительство Армении одобрило программу субсидирования дизельного топлива

Правительство Армении на заседании 22 февраля одобрило программу «Государственная поддержка сельскохозяйственным земледельцам по приобретению дизельного топлива по доступным ценам». Как передает «Арменпресс», проект решения представил заместитель министра сельского хозяйства Роберт Макарян.

Он сообщил, что программой предлагается выделить ведомству 360 млн драмов в 2018 году в качестве суммы субсидирования, которая должна быть выплачена поставщикам дизтоплива. Размер субсидии за 1 л дизтоплива при общем объеме продаж в 6 млн литров составит до 60 драмов. «Дизельное топливо земледельцам будет продаваться под контролем областных администраций в ограниченном объеме, при земельном участке в 3 гектара будет предоставлено 200 литров дизтоплива на 1 гектар земли», - отметил замминистра.

Программа будет действовать до 1 июля 2018 года.