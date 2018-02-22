Twitter запретит одновременно публиковать схожие сообщения с нескольких аккаунтов

Сервис микроблогов Twitter запретит пользователям публиковать идентичные или крайне схожие сообщения одновременно с нескольких аккаунтов. Как передает Арменпресс, oб этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в интернет-блоге соцсети.

Как в нем отмечается, это будет сделано с целью борьбы со спамом и распространением нежелательной информации. Также пользователям и разработчикам будет запрещено использовать специальные программы для того, чтобы одновременно с нескольких аккаунтов ставить многочисленные "лайки" под записями и "ретвитить" сообщения.

"Эти изменения являются важным шагом, который необходим для того, чтобы мы опережали злонамеренную активность, направленную на ключевые дискуссии, которые ведутся в Twitter, - приводятся в заявлении слова представителя соцсети Йоэля Рота. По его словам, нововведения нацелены прежде всего на "качество информации", публикуемой в сервисе. Изменения вступят в силу в конце марта.