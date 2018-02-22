Азербайджанский фашизм своей ненавистью и жестокостью превосходит гитлеровский фашизм: Ара Баблоян – о погромах в Сумгаите и Баку

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян сегодня, 22 февраля, выступил с речью на парламентских слушаниях на тему «Сумгаитские погромы: армяноненавистничество как государственная политика Азербайджана». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В своем выступлении Ара Баблоян сказал:

«Уважаемые депутаты, многоуважаемые гости, дамы и господа,

на днях исполнилось 30-летие одного из самых знаменательных событий нашей новейшей истории – Карабахского движения. Прежде всего, позвольте еще раз поздравить всех нас с этим историческим юбилеем, коренным образом изменившим жизнь нашего народа в Армении и Арцахе. Родились два независимых армянских государства – Республика Армения и Республика Арцах.

Уважаемые друзья,

реакция Азербайджана на Арцахское освободительное движение не была удивительной, учитывая давнюю ненависть наших соседей к человеку и, особенно, армянину. 30 лет назад она полностью проявилась в армянонаселенном азербайджанском Сумгаите. В итоге организованного и совершенного на государственном уровне преступления жестоко были убиты или ранены сотни жителей города армянской национальности. Многие наши соотечественники были депортированы и лишены имущества. Насилия и убийства затем продолжались в армянонаселенных Баку, Гандзаке и во всех оказавшихся на территории Советского Азербайджана местностях, где жили армяне.

Совершенные в Сумгаите, Баку геноцидальные действия были следствием азербайджанской явной арменофобии, которые и сегодня не удостоились надлежащей политической, правовой и моральной оценки международного сообщества и соответствующих инстанций. Наш народ, конечно, дал свою оценку и ответ освобождением Арцаха, провозглашением суверенитета, созданием независимого государства. Но совершенные более трех десятилетий назад преступления не должны оставаться для цивилизованного мира прошлыми и закрытыми страницами. Документальная база по зверствам и погромам армян в Сумгаите и Баку, возможно, по объему меньше, чем факты о действиях нацистов во время Второй мировой войны. Однако это, точно, воздействует не менее, тем более, что азербайджанский фашизм своей ненавистью и жестокостью превосходит гитлеровский фашизм упомянутого периода.

Армянские погромы Сумгаита и Баку ожидают своей полноценной оценки, а многочисленные депортированные из Азербайджана армянские беженцы и их наследники – справедливого суда».