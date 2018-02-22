22-го февраля состоялось заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Как передает «Арменпресс», среди других поручений, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил предпринять меры по разгрузке Апелляционного суда.

«9-го ноября 2017 года мы уже говорили о небходимости предпринять меры по разгрузке Апелляционного суда. Министерство юстиции уже разработало законопроекты, направленные на урегулирование этих вопросов. В то же время, в результате проведенного исследования выяснилось, что в наличии имеется около 1000 незавершенных дел, поданных на апелляцию, представленных административными органами. Причем, необходимость подачи жалоб в таких случаях совершенно неясна, поскольку существует единая судебная практика»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, в результате эта ситуация отрицательно сказывается на работе Апелляционного суда, даже при том, что недавно число его судей было увеличено на 3.

Исходя из сказанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил начальнику полиции Армении и мэру Еревана в месячный срок дополнительно изучить представленные в административный апелляционный суд те жалобы, по которым в ходе расследования в суде были выявлены проблемы с полноценностью доказательной базы, и предпринять меры по отзыву подобных дел.

«Кроме того, необходимо чаще представлять предложения в случае необходимости уточнения часто опротестовываемых административных правонарушениях. По результатам – представить информацию в аппарат правительства»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.